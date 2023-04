ISU Mureș, sancțiuni pentru nerespectarea regulilor PSI In urma acțiunilor desfașurate in perioada 3-9 aprilie, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au efectuat 29 de controale de prevenire a incendiilor, 15 acțiuni de educare și informare preventiva, iar pentru neregulile identificate in teren au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, dintre care 27 de avertismente și doua amenzi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 7 aprilie, pana in dimineața zilei de luni, 10 aprilie, in zona de competența a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș a fost inregistrat un numar de 186 de situații de urgența. Potrivit informațiilor furnizate de catre sg. maj. Valeria-Georgiana Oltean, purtator…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a executat, duminica dupa-masa, 9 aprilie, o misiune de identificare, ridicare, transportare și depozitare in vederea distrugerii ulterioare a unui proiectil gasit pe raza localitații Teleac, comuna Gornești.…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a fost solicitata sa intervina miercuri, 15 februarie, in municipiul Reghin, pentru cercetarea, identificarea, ridicarea, transportarea și depozitarea in vederea distrugerii ulterioare a unei muniții de artilerie…

- Numarul foarte mare de interventii pentru stingerea incendiilor de vegetatie uscata din 2022, aproape 800 in luna martie a anului trecut, a dus la cresterea timpului mediu de raspuns al echipajelor de interventie, la 19,22 minute, a informat, luni, intr-o conferinta de presa, inspectorul sef al Inspectoratului…

- Pompierii militari din cadrul Secției Sarmașu au fost solicitați sa intervina vineri, 20 ianuarie 2023, in jurul orei 14.40, la un accident rutier produs in localitatea Sarmașu. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 17 ianuarie 2023, in jurul orei 19.15, la un incendiu izbucnit la o fabrica din localitate, aflata pe strada Ierbușului. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitați sa intevina marți, 17 ianuarie 2023, in jurul orei 6.30, la un accident rutier petrecut in localitatea Ganești. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Joi, 12 ianuarie, in jurul orei 9.00, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au executat o misiune de distrugere a muniție asanata in ultima parte a anului 2022, in poligonul special amenajat. "Au fost distruse controlat patru bombe de aruncator…