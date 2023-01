Stiri pe aceeasi tema

- Zece drumuri naționale si 37 județene sunt blocate din cauza zapezii, a informat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat al IGSU transmis AGERPRES, sambata, in intervalul orar 07,00-16,30, s-au inregistrat efecte in 60 localitati din 16 judete (AG, BC, BR,…

- Misiuni de salvare dramatice se desfașoara in Vrancea, in zonele lovite de viscol. Pe Drumul Județean 205 R, la Jiliște și la Slobozia Cioraști, mai multe autoturisme și o autoutilitara au ramas blocate in zapada. In fotografiile transmise de IPJ Vrancea se poate vedea cum mai multe persoane, inclusiv…

- Zapada viscolita de noaptea de vineri spre sambata, 27/28 ianuarie, a a dus la blocarea traficului pe unele drumuri din județele Galați și Braila. Zeci de localitați au ramas fara energie electrica.

- Zapada ne-a prins din nou nepregatiți. Douazeci de autovehicule au ramas blocate, astazi, pe un drum județean din Buzau dupa ce, susțin reprezentanții Instituției Prefectului, firmei care trebuia sa asigure deszapezirea in zona i s-au defectat utilajele. Din fericire, primaria din Glodeanu Siliștea…

- Japonia se confrunta cu ninsori puternice și temperaturi scazute, vremea provocand victime, blocand mașini pe șosele, oprind trenuri in gari și ținand avioane la sol. Zapada și inghețul au facut cinci victime in Japonia, a relatat azi agenția de presa DPA, citeaza digi24.ro.

- Mai multe masini au ramas blocate, duminica, pe drumuri din zona montana a judetului Dambovita acoperite cu gheata si zapada. Aproximativ o suta de turisti au avut nevoie de ajutor din partea jandarmilor montani de la posturile Pestera si Zanoaga.

- Locuitorii din Calarași au primit recomandari din partea Agenției pentru Eficiența Energetica cum sa economiseasca energia electrica și termica, in contextul actualei crize energetice și a costurilor inalte pentru aceste resurse. Prin realizarea acestor recomandari, oamenii pot obține un consum mai…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, are intrebari in raport cu condițiile in care autoritațile de la Chișinau au semnat contractul cu centrala de la Cuciurgan, din Transnistria, și cu prima ocazie le va clarifica in discuția cu factorii de decizie de la Guvern. Totodata, președintele țarii…