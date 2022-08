ISU Ialomita: Buletin informativ - 26.08.2022

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 196 Oradea, 18.08.2022 BULETIN INFORMATIV Incendiu la un apartament de pe Bulevardul Stefan cel Mare din Oradea Masuri de prevenire a incendiilor in bucatarii si reguli de comportare in cazul producerii unor astfel de evenimente In seara zilei de miercuri, 17 august a.c., in jurul orei 21.35, un…

- Guvernul Romaniei a solicitat Consiliului Local Fetești adoptarea unei hotarari prin care o suprafața de teren de 6000 mp, aflata in domeniul public al municipiului Fetești, sa treaca in domeniul public al statului. Respectiva suprafața va fi utilizata pentru construcția unui sediu destinat Stației…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a organizat Concursurile serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, etapa a III a zonala.La start s au aliniat patru loturi din Constanta, Tulcea, Ialomita si Calarasi, cu un total de 40 concurenti. Indemanarea profesionala,…

- COMUNICAT DE PRESA Recrutare ofiteri, subofiteri si soldati profesionisti Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Oltul" al judetului Harghita a inceput recrutarea pentru cele 65 de locuri vacante de ofiteri, subofiteri si soldati profesionisti, existente la nivel judetean. Aceste masuri sunt necesare…

- Nr. 130 Oradea, 24.06.2022 BULETIN INFORMATIVIncendiu la o basculanta aflata pe un trailer, in Oradea Pompierii oradeni au intervenit in seara zilei de joi, 23 iunie a.c., in municipiu, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o basculanta aflata pe un camion trailer cu platforma. In jurul orei…

- Nr.24 din 23 iunie 2022 COMUNICAT DE PRESA ANUNTprivind scoaterea la concurs in vederea ocuparii prin incadrare directa a zece posturi de Conducator auto autospeciale Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Catargiu" al judetului Ialomita, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Lacului, nr.…

- Buletin informativ Protejati va impotriva caniculei Avand in vedere prognoza meteorologica pentru urmatoarea perioada, cand se pot inregistra temperaturi ridicate, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati recomanda sa respectati urmatoarele masuri preventive pentru prevenirea efectelor negative…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Barbu Catargiu” Ialomita a primit in dotare o autospeciala de interventie pentru stingerea incendiilor, rezervorul de apa avand o capacitate de 10.000 litri.