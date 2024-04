ISU Harghita:Primele detectoare de fum si de monoxid de carbon au ajuns in casele harghitenilor! COMUNICAT DE PRESA A demarat campania "DETECTOR PENTRU VIATA" in judetul HarghitaPrimele detectoare de fum si de monoxid de carbon au ajuns in casele harghitenilor Campania a debutat astazi, 22 aprilie a.c., si in judetul Harghita, cu montarea primelor detectoare de fum si de monoxid de carbon in gospodarii din comunele Zetea, Joseni si Sarmas. Pe langa montarea dispozitivelor, salvatorii au instruit familiile beneficiare cu privire la modul de utilizare si intretinere a detectoarelor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

