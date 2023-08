ISU Dobrogea: Recomandari pe litoral de Ziua Marinei (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 11 august 2023, cu privire la un incendiu dintr o casa de pe strada Prunului, nr. 63 din localitatea Satu Nou. La fata locului intervin Detasamentul Medgidia cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 3 august 2023, cu privire la o persoana care a iesit singura din apa, avand o criza epileptica pe plaja din Costinesti. La fata locului au intervenit o senilata si un SMURD B Costinesti. Persoana a fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 2 august 2023, cu privire la un accident intre patru autoturisme in centrul orasului Murfatlar.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 2 august…

- Noua persoane au murit prin inec pe litoral, de la inceputul sezonului estival, in alte 20 de cazuri pompierii reusind salvarea oamenilor din apa, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”. Aproape 900 de persoane au fost asistate medical de echipajele corturilor de…

- Noua persoane au murit prin inec pe litoral, de la inceputul sezonului estival, in alte 20 de cazuri pompierii reusind salvarea oamenilor din apa, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".

- Marti, 01.08.2023, are loc o declaratia de presa ce va avea loc la punctul de prim ajutor din spatele hotelului Ovidiu, statiunea Mamaia.Tema evenimentului este prezentarea bilantului primei de luni de la operationalizarea punctelor temporare de lucru pe litoral. Declaratia de presa este sustinuta de…

- In aceasta perioada a anului, foarte multi cetateni pleaca in concediu sau in weekend pentru relaxare, iar salvatorii ISU Dobrogea se astepteapa la o afluenta mare de public in zona litoralului romanesc, in zonele verzi din jurul localitatilor urbane si locurile de agrement organizate in aer liber.Pentru…

- Sapte echipaje de pompieri - paramedici din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta ale judetelor Constanta, Tulcea, Braila, Galati, Vrancea, Buzau si Bucuresti-Ilfov isi vor arata cunostintele privind salvarea vietii, in cadrul unei competitii ce se va desfasura intre 12 si 14 iunie, in municipiul…