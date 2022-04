ISU Bihor: Buletin informativ - Bomba descoperita intr-o cariera de calcar din Bihor

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 72 Oradea, 12.04.2022BULETIN INFORMATIVO masina a luat foc in mers, pe o strada din Alesd In cursul diminetii zilei de marti, 12 aprilie a.c., un autoturism a luat foc in mers, pe o strada din localitatea Alesd, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit. In jurul orei 09.25, Inspectoratul pentru…

- Nr. 61 Oradea, 29.03.2022BULETIN INFORMATIV17 incendii in mai putin de 12 ore, in 16 localitati bihorene O persoana decedata, o constructie anexa distrusa si peste 85 de hectare de terenuri si pasuni mistuite de flacari in urma celor 17 incendii produse in Bihor in cursul zilei de luni, 28 martie, 16…

- Nr. 47 Oradea, 11.03.2022 BULETIN INFORMATIV Incendiu la o gospodarie din Santandrei Atentie la mijloacele de incalzire Vineri, 11 martie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din localitatea Santandrei. Apelul, care sesiza producerea unui incendiu…

- Nr. 46 Oradea, 10.03.2022 BULETIN INFORMATIV Incendiu pe strada Graurilor din Oradea Joi, 10 martie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu care a afectat doua autovehicule si o cladire. In jurul orei 13.30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana"…

- Nr. 40 Oradea, 03.03.2022 BULETIN INFORMATIV Sase misiuni de stingere a incendiilor intr o singura zi, in Bihor, din care cinci pentru lichidarea incendiilor de vegetatie uscata Marti, 2 martie a.c., echipajele de pompieri militari din cadrul subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Nr. 27 Oradea, 17.02.2022 BULETIN INFORMATIVIncendiu la depozitul unui supermarket din Oradea Miercuri dimineata, pompierii militari oradeni au stins un incendiu izbucnit la depozitul unui supermarket din municipiu, salvand bunuri de o valoare semnificativa. Apelul care sesiza producerea incendiului…

- Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgenta 112 100 de apeluri pe zi gestionate in dispeceratul ISU Bihor In fiecare an, in data de 11 februarie, se sarbatoreste Ziua Europeana a Numarului Unic 112. In anul 2021, la nivelul dispeceratului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" Bihor ISU…