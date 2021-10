Istvan Kovacs va arbitra meciul Club Brugge – Manchester City din grupele Ligii Campionilor

Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegate de UEFA sa ocnduca de la centru meciul Club Brugge – Manchester City din Grupa A a Ligii Campionilor, informeaza FRF. Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, precum si de al patrulea oficial Marian Barbu. In camera VAR se vor afla italianul Paolo Valeri (arbitru VAR) si elvetianul Fedayi San (asistent VAR). Meciul este programat marti, de la 19.45, in etapa a 3-a a fazei grupelor. PSG si Brugge conduc in clasamentul acestei grupe, cu cate patru puncte, City este pe locul 3, cu trei puncte, iar Leipzig este pe ultimul loc,…