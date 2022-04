Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City s-a impus marți seara cu 4-3 in fața lui Real Madrid, dupa un meci spectacol, cu 7 goluri, intr-o confruntare din prima manșa a semifinalelor Ligii Campionilor. „Cetațenii” au ajuns astfel la 4 victorii consecutive in fața „galacticilor”.

- Pep Guardiola a fost avertizat cu cartonașul galben de Istvan Kovacs pentru proteste in meciul caștigat de Manchester City, scor 4-3, contra lui Real Madrid, in prima manșa a semifinalelor Ligii Campionilor. In ciuda avertismentului, tehnicianul i-a cerut scuze arbitrului roman dupa partida.

- Istvan Kovacs (37 de ani) a condus fara greșeala turul semifinalei Ligii Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid, scor 4-3. Istvan Kovacs a fost la inalțimea unui meci extraordinar, cu un ritm naucitor. „Centralul” din Carei, contestat de multe ori pe plan intern, și-a demonstrat clasa in…

- Istvan Kovacs (37 de ani) a condus impecabil semifinala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid, scor 4-3. In minutul 74, „centralul” din Carei a lasat inspirat un avantaj din care a rezultat golul de 4-2 al „cetațenilor”. Istvan Kovacs a condus fara greșeli notabile disputa dintre…

- Manchester City intalnește, marți seara, de la ora 22.00, pe teren propriu, pe Real Madrid, in manșa I a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. Partida va fi arbitrata de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Kovacs, care va conduce pentru prima oara o semifinala din Champions League,…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida Manchester City - Real Madrid, contand pentru manșa tur a semifinalei celei mai importante competiții de club la nivel continental, programata marți, 26 aprilie, de la ora 22:00, la Manchester. Este pentru prima data in cariera cand „centralul”…

- UEFA l-a delegat pe arbitrul Istvan Kovacs sa conduca la centru meciul Manchetser City - Real Madrid din mansa I a semifinalei Ligii Campionilor, informeaza FRF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- UEFA l-a delegat pe arbitrul Istvan Kovacs sa conduca la centru meciul Manchetser City - Real Madrid din mansa I a Ligii Campionilor, informeaza FRF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …