Stiri pe aceeasi tema

- Ce a scris presa din Italia, dupa ce Istvan Kovacs l-a eliminat pe Anguissa, in doar 4 minute, in Milan – Napoli 1-0. Jurnaliștii italieni au pus la indoiala al doilea cartonaș galben pe care i l-a acordat lui Frank Anguissa. Istvan Kovacs a avut un final de meci incins in Milan – Napoli 1-0. […] The…

- Istvan Kovacs (38 de ani) a condus duelul dintre AC Milan și Napoli, prima manșa a sfertului de finala din Liga Campionilor. Arbitrul din Carei a fost in centrul atenției in trei randuri. AC Milan - Napoli, duelul italian din „sferturile” Ligii, a avut un start tensionat, cu multe intrari tari și…

- Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la disputa dintre AC Milan și Napoli, din sferturile Ligii Campionilor. Arbitrul roman va fi la centru miercuri seara, de la ora 22:00, in unul dintre sferturile UEFA Champions League. Va conduce pe „San Siro” duelul 100% italian, AC Milan - Napoli, anunța FRF.ro.…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a avut un meci dur, fragmentat și cu multe proteste pana la pauza. Gazzetta dello Sport i-a dat nota 5,5, reproșandu-i gestiunea cartonașelor. Istvan Kovacs n-a avut parte deloc un meci simplu la San Sebastian, unde AS Roma a remizat (0-0) și a trecut de Sociedad. ...

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce partida dintre Real Sociedad si AS Roma, care va avea loc joi, la San Sebastian, de la ora 22:00, in mansa secunda a optimilor de finala ale Europa League la fotbal, potrivit site-ului UEFA.Arbitri asistenti au fost delegati conationalii Vasile Florin Marinescu…

- Verdictul specialistului pentru cea mai controversata faza din Liverpool – Real Madrid 2-5. In minutul 53, Istvan Kovacs a decis ca duelul dintre Carvajal si Darwin Nunez a fost unul regulamentar. Arbitrul roman a considerat nu se impunea sa acorde penalty. Mai mult, nici cei din camera VAR nu au reactionat,…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul celor de la AC Milan, a avut un meci de coșmar in AC Milan – Sassuolo! Update: In final, Sassuolo s-a impus in fața celor de la AC Milan cu scorul de 5-2. Ciprian Tatarușanu a fost transferat de AC Milan, in toamna lui 2020, de la Olympique Lyon, […] The post…

- Theo Hernandez a avut o prima reactie despre Ciprian Tatarusanu, dupa AC Milan – Inter, scor 0-3, in Supercupa Italiei. Rossonerii au suferit o infrangere dura, in Arabia Saudita, chiar impotriva marii rivale. Ciprian Tatarusanu a primit doua goluri in primele 21 de minute. Portarul roman a fost din…