Stiri pe aceeasi tema

- 12 ani și jumatate de inchisoare a primit, vineri, istoricul rus Oleg Sokolov, pentru ca si-a ucis si dezmembrat partenera, relateaza Agerpres.Judecatoareacare a anunțat verdictul, Iulia Maksimenko, a precizat ca Sokolov era „perfectconștient de actele sale la momentul crimei”.Aparatorulistoricului…

- Istoricul rus Oleg Sokolov a fost condamnat vineri la 12 ani si jumatate de inchisoare la Sankt-Petersburg pentru ca si-a ucis si dezmembrat partenera, intr-un caz care a relansat dezbaterea despre violentele conjugale in Rusia, relateaza Reuters. Sokolov „era perfect constient de actele sale la momentul…

- Istoricul rus Oleg Sokolov a fost condamnat vineri la 12 ani si jumatate de inchisoare la Sankt-Petersburg pentru ca si-a ucis si dezmembrat partenera, intr-un caz care a relansat dezbaterea despre violentele conjugale in Rusia, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Sokolov "era perfect constient…

- Kremlinul a declarat luni ca va astepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidentiale din SUA inainte de a face comentarii despre rezultatul scrutinului si ca a luat nota de anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump referitor la obiectiile juridice legate de vot, informeaza Reuters…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamini, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pina la sfirsitul acestui…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, da asigurari ca vaccinurile experimentale rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Liderul rus a mai adaugat ca spera ca vaccinarea in masa sa inceapa in Rusia pana la sfarsitul anului acesta. Vladimir Putin a mai declarat, joi, ca in ciuda creșterii numarului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…