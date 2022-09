Stiri pe aceeasi tema

- Procesiunea de inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a are loc chiar in aceste clipe la Abația Westminster din Londra. Intreaga ceremonie este transmisa live la Antena Stars, iar unul dintre invitații de seama veniți sa dezbata legatura suveranei cu Romania a fost istoricul Marius Marinescu. Fostul senator…

- Astazi, la Antena Stars, se transmite in direct ceremonia de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, de la Abatia Westminster. Petre Roman, fost prim-ministru a fost unul dintre invitații care au comentat pe seama domniei suveranei. Iata ce paralela a facut omul politic intre regretata…

- Odata cu trecerea in neființa a Reginei Elisabeta a Marii Britanii, artiști, actori, politicieni și figuri emblematice din toate colțurile lumii și-au prezentat condoleanțele pentru pierderea liderului coroanei regale britanice. Cine este singurul roman decorat vreodata de regretata suverana. Florin…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nicolae Ceaușescu este singurul lider comunist care a ajuns la curtea Marii Britanii și singurul roman care s-a plimbat cu caleașca regala a reginei Marii Britanii. In anul 1978, Nicolae Ceaușescu și a lui soție, Elena, au fost invitați și primiți cu protocol de rang 0 in Regatul Unit al Marii Britanii…

- Cunoscut monarhist și doctorand al Facultații de Istorie la Universitatea din București, Tudor Vișan-Miu a vorbit pentru „Adevarul“ despre moștenirea lasata umanitații de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

- Familia Regala a Romaniei s-a intrunit la Savarșin, Arad, pentru reuniunea Consiliului Director al Fundației Regale Margareta a Romaniei. Intalnirea s-a incheiat chiar in ajunul morții Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu care Casa Regala este inrudita.

