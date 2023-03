Istoria și evoluția pokerului: Origini, impact cultural și momente notabile (P) Peste 100 de milioane de oameni joaca poker in scop recreational, o activitate distractiva ce ii scoate din rutina. Un joc transmis din generatie in generatie care traieste cele mai bune momente ale sale avand in vedere dezvoltarile tehnologice care l-au facut si mai distractiv dar si mai accesibil pentru oameni din toate colturile lumii. Istoria jocului de poker nu este insa clara in totalitate, fiind vehiculate mai multe variante. Cea mai populara arata ca pokerul provine dintr-un joc frantuzesc ce poarta denumirea "poque". Nemtii, pe de alta parte, sustin ca ei l-au inventat si ca originile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

