Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 februarie, a fost data limita de depunere a ofertelor pentru intocmirea Studiului de fezabilitate in proiectul ,,Construire Sanie de vara in Poiana Brașov“. Investiția face parte din programul ,,Poiana Brașov – stațiunea celor 4 anotimpuri”, program prin care municipalitate iși propune sa…

- Miron Mitrea susține ca dupa protestele minerilor din Valea Jiului a ieșit la iveala faptul ca Romania nu are o rezerva de carbune din moment ce dupa doar cateva zile in care nu s-a mai scos carbune din mine, mai multe mii de locuințe și instituții au ramas fara caldura."In primul rand vreau sa subliniez…

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) se numara printre cele patru institutii romanesti aflate in clasamentul StatNano nanostiintelor/nanotehnologiilor si pe pozitii importante in clasamentul international. „Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca (UBB) se numara printre cele patru institutii academice…

- Politistii au dat sambata 1.225 de amenzi in valoare de aproximativ 514.500 lei, pentru organizarea ori participarea la evenimente publice sau private, organizarea programului de lucru sau a transportului de persoane, fara respectarea masurilor sanitare de prevenire a raspandirii COVID-19. ”In…

- A doua zi de prosteste ale angajatilor de la CFR Val de proteste sindicale astazi, în București, în fața Guvernului, dar și la sediile partidelor din coaliția majoritara. Reprezentanții sindicatelor sunt nemulțumiți de prevederile din proiectul de buget și din ordonanțele care…

- Ca specialist in comunicare, Bogdan Oprea are o experiența de aproape 10 ani in administrație publica, atat la nivelul Uniunii Europene (printre altele, consilier de rang inalt al UE pentru comunicare și vizibilitate in cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova), cat și in Romania (printre…

- Incepand de duminica 13 noiembrie, a inceput sa circule Tomis Expres, un tren de pasageri care ofera servicii superioare de tip InterCity, cu o durata redusa de parcurs, confort sporit si cu un cost al calatoriei similar trenurilor InterRegio. Tomis Extres circula pe relația Brașov – București – Constanța…