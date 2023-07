Istoria Dobrogei – Bibliografie: Nicandru (sec. II i. H.) – Metamorfoze

Stiri pe aceeasi tema

- Grecul Phylarchos a trait in sec. III i. H. El a scris "Istorii", un tratat de istorie in 28 de carti, din care s au pastrat cateva fragmente in operele altor autori.Ulterior, opera sa a reprezentat un subiect de polemica pentru istoricul grec Polibiu sec. II i. H. , care analizeaza in lucrarea "Istorii"…

- Zece copii cu varste intre 9 și 14 ani au fost surprinși de furtuna pe lacul Siutghiol, in timp ce se antrenau cu caiacul. Salvatorii de la ISU Dobrogea au fost sesizați in jurul orei 9.00, prin apel la 112 sa intervina in zona Ovidiu, la ponton. Copiii se antrenau și au surprinși de furtuna […] The…

- Grecul Antigonos s a nascut in 295 i. H. in marea insula Eubeea de langa Atena.El a practicat sculptura in polis ul atenian, mare centru cultural al lumii grecesti. Apoi Antigonos a fost primit la curtea regala elenistica din Pergam vestul Asiei Mici .Din scrierile lui s a pastrat doar o "Culegere de…

- Grecul Menandru 343 i. H. ndash; 292 i. H. a trait in marele polis Atena.El este considerat cel mai important comediograf dupa Aristofan 450 i. H. ndash; 385 i. H. si a fost imitat apoi de romanii Plaut 250 i. H. ndash; 184 i. H. si Terentiu 185 i. H. 159 i. H. .Din cele peste 100 de comedii ale sale…

- Biografie Conform editorului Gh. Stefan, grecul Heraclid s a nascut in polis ul Heracleea Pontica azi pe litoralul turc al Marii Negre .El a fost elev al marilor filozofi greci Platon 427 i. H. ndash; 347 i. H. si Aristotel 384 i. H. ndash; 322 i. H. , care au activat la Atena, unul din marile centre…

- Grecul Calistene, nepot al marelui filozof Aristotel s a nascut in polis ul Olint azi in nordul Greciei .Ca urmare a faptului ca Aristotel a fost educatorul regelui macedonean Alexandru cel Mare 336 i. H. ndash; 323 i. H. , Calistene l a insotit pe cuceritor in marea expeditie din Asia, unde a si murit.El…

- Demostene 384 i. H. Atena 322 i. H. Atena s a nascut in familia unui proprietar de atelier de arme, care a detinut functia de strateg comandant al armatei in polis ul atenian. Deoarece tatal a murit cand fiul avea doar opt ani, acesta a avut de infruntat conditii vitrege pentru a putea invata si a pastra…