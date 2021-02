Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul "Calatoria lui Dante" dupa "Divina Comedie" de Dante Alighieri, recital extraordinar al actorului Emil Boroghina, este programat pe 21 februarie, de la ora 18.00, la Sala "George Constantin" a Teatrului Nottara, anunța news.ro. Montarea marcheaza 700 de ani de la moartea lui Dante…

- Vineri, 29 ianuarie, de la ora 20:00, pe pagina de Facebook a CitiZenit se va desfașura proiecția online a cinci filme documentare romanești realizate in perioada comunista. Istoria Sahia Vintage SAHIA VINTAGE este o platforma de istorie digitala a filmului documentar produs la studioul Alexandru Sahia…

- In data de 29 ianuarie 2021, de la ora 20:00 va avea loc proiecția online a cinci scurtmetraje Sahia Vintage. Cele cinci filme sunt reunite sub tema locuirii și, deși supuse agendei de educare a regimului comunist, reușesc sa surprinda subtilitați din viața din spațiile de locuire și colectivul urban.…

- In luna ianuarie a acestui an, Inspectoratul Școlar Județean Alba a achiziționat 78 de pachete videoproiector cu ecran de proiecție și 930 de camere web in cadrul programului național „Educația in siguranța”, aprobat prin hotararea de guvern nr. 756/2020, in valoare de 309 000 lei. In contextul in care…

- Mai mult de optzeci de desene din „Divina Comedie” a lui Dante Alighieri care au fost rareori prezentate public sunt expuse virtual incepand cu 1 ianuarie, cand Italia a dat startul evenimentelor prin care marcheaza 700 de ani de la moartea poetului, potrivit news.ro. Desenele, realizate de…

- Audiențele record obținute pe Facebook de AUR și liderul sau, George Simion, in campania electorala, sunt doar o parte a explicației succesului lor electoral. Nu au in spate sume mari aruncate pe sponsorizari, nici un „turn inalt cu trolli de la Sankt Petersburg”, cum iși imagineaza fostul președinte…

- Companii precum Facebook si YouTube vor fi nevoite sa elimine orice material cu caracter terorist in cel mult o ora de cand acesta a fost semnalat ca atare, in caz contrar riscand amenzi usturatoare, conform unui nou acord convenit de negociatorii institutiilor UE, relateaza DPA si AFP, potrivit…

- De Craciun oamenii sunt îndemnați sa participle la ceremonii relogioase online și sa evite aglomerația. Comisia Europeana a adoptat o strategie pentru gestionarea pandemiei în aceasta perioada a sarbatorilor. Comisia Europeana…