Isteria micrograntului de 5.000 euro: În jur de 50.000 de fermieri s-au îmbulzit, joi, la notariat pentru procură Cozi enorme la notariatele din Romania, dupa ce s-a aflat, miercuri dupa-amiaza, ca fermierii care vor sa obțina micrograntul de 5.000 euro, au nevoie de o procura notariala. Toate bune și frumoase, numai ca masura se deschide vineri, dimineața, ceea ce inseamna ca agricultorii nu au decat o zi la dispoziție sa rezolve problema. Conform estimarilor avansate pentru Puterea, de Ion Paunel, președintele Sindicatului Producatorilor Agricoli din Olt, pana la 50.000 de fermieri au fost puși pe drumuri, joi, pentru ca au trebuit sa mearga sa caute notariat, iar cel mai probabil mulți nici nu vor reuși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cozi enorme la notariatele din Romania, dupa ce s-a aflat, miercuri dupa-amiaza, ca fermierii care vor sa obțina micrograntul de 5.000 euro, au nevoie de o procura notariala. Toate bune și frumoase, numai ca masura se deschide vineri, dimineața, ceea ce inseamna ca agricultorii nu au decat o zi la dispoziție…

- Așteptat cu interes ridicat in piața de catre micii fermieri, micrograntul de 5.000 euro se dovedește din start o mare iluzie pentru mulți, decat un program ușor de accesat. In timp ce toata lumea iși facea planuri sa-și incerce norocul, știut fiind faptul ca banii se dau pe principiul primul venit,…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, in discutiile avute cu managementul societatii, premierul a apreciat modelul sustenabil de business, bazat pe bune practici si protocoale in lantul de productie si distributie, in masura sa asigure produse de calitate pentru consumatori. ”Ceea ce am vazut astazi…

- Pescuitul va fi interzis, timp de 60 de zile, in toate habitatele naturale din țara, din 9 aprilie. In toate habitatele naturale din Romania incepe prohibitia generala a pescuitului, din 9 aprilie. Masura a fost impusa de ordinul comun al ministerelor Mediului si Agriculturii. Iubitorii pescuitului…

- „Am trimis la Ministerul Agriculturii o lista de propuneri pe termen scurt, dar obiectivele lor sunt pe termen lung, fiecare dintre acestea poate fi adoptata acum. Toate acestea constituie premisele ca Romania sa devina o putere agroalimentara a UE, ca consumatorii romani sa nu resimta dramatic maririle…

- „Am vazut ca s-a iscat iar o mare isterie legata de faptul ca Romania nu ar avea stocuri de ulei si toata lumea a dat buluc in magazine sa cumpere ulei. Profit de aceasta ocazie sa le spun tuturor romanilor ca avem stocuri de ulei pana la noua recolta - nici macar nu a fost insamantata floarea soarelui…

- Dupa benzina , incepe „isteria uleiului”? Ministrul Agriculturii liniștește oamenii: Avem stocuri. ​Ministerul Agriculturii și Guvernul dau asigurari ca nu sunt probleme cu stocurile de alimente, dupa ce in spațiul online au aparut imagini cu oameni care cumpara cantitați mari de ulei. „Am vazut ca…

- ​Ministerul Agriculturii si Guvernul dau asigurari ca nu sunt probleme cu stocurile de alimente, dupa ce in spatiul online au aparut imagini cu oameni care cumpara cantitati mari de ulei. „Am vazut ca s-a iscat iarasi o mare isterie legata de faptul ca Romania nu va mai avea stocuri de ulei si toata…