Stiri pe aceeasi tema

- Israelul planuise sa lanseze o operațiune la sol in Fașia Gaza in acest weekend, dar a amanat-o din cauza vremii, au declarat surse apropiate armatei israeliene pentru The New York Times. Potrivit informațiilor publicate de ziarul american, Israelul va trimite zeci de mii de soldați, tancuri, geniști…

- Premierul nu a dat detalii in inregistrarea video, care ii arata pe infanteristi dand din cap afirmativ ca raspuns la intrebarea sa.Intr-un comunicat, armata israeliana a precizat ca fortele sale au fost desfasurate in intreaga tara, sporind pregatirea operationala pentru urmatoarele etape ale razboiului,…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Armata israeliana a confirmat sambata dimineața ca cel puțin 120 de civili sunt ținuți ostatici in Gaza de catre Hamas, scrie publicația israeliana Haaretz, dar numarul real ar putea fi ceva mai mare.Trupele israeliene care au intrat vineri in Fașia Gaza pentru a efectua „raiduri localizate” au gasit…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA.Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul de cuvant al armatei…