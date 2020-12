Israelul va organiza alegeri parlamentare anticipate Israelul va organiza alegeri parlamentare anticipate în martie, al patrulea scrutin din ultimii doi ani, în contextul disensiunilor din coalitia guvernamentala, care au culminat cu imposibilitatea aprobarii bugetului de stat, potrivit Mediafax.

Knessetul, Parlamentul Israelului, a fost dizolvat automat miercuri la ora 0.00 (0.00, ora României), în contextul expirarii perioadei legale pentru aprobarea proiectului bugetului de stat, din cauza disensiunilor din cadrul coalitiei de guvernare, informeaza cotidianul Times of Israel.

Viitorul scrutin parlamentar, al patrulea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi seara un acord ''istoric'' de normalizare a relatiilor cu Marocul si a facut referire la introducerea de ''zboruri directe'' intre cele doua tari in scurt timp, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Intr-o alocutiune televizata, seful guvernului…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din 2020, reusind sa treaca pragul electoral de 5%, ajungand astfel in Parlament, desi la alegerile locale a obtinut sub 1%. Formatiunea este condusa de George Simion, fost candidat independent la europarlamentarele din 2019,…

- Benny Gantz, partenerul de guvernare al lui Benjamin Netanyahu, a anuntat ca voteaza miercuri in favoarea unei motiuni a opozitiei in vederea dizolvarii Parlamentului si organizarii unor noi aegeri, relateaza AFP potrivit news.ro. Partidul Albastru Alb (centru) ”voteaza in favoarea dizolvarii…

- Partenerul premierului Benjamin Netanyahu din guvernul de uniune nationala israelian, Benny Gantz, si-a anuntat marti seara intentia de a vota miercuri in favoarea unei motiuni a opozitiei care solicita dizolvarea parlamentului si organizarea de noi alegeri, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi…

- Presa iraniana a anunțat vineri ca doctorul Mohsen Fakhrizadeh, expert in domeniul nuclear și ofițer al Gardienilor Revoluției, a fost ucis in urma unui atac care a avut loc in apropiere de capitala țarii, scriu publicațiile israeliene Times of Israel și Jerusalem Post. Mohsen Fakhrizadeh, un inalt…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a anuntat infiintarea unei comisii guvernamentale de ancheta in dosarul vanzarii de submarine germane catre Israel, transmite luni AFP, potrivit AGERPRES. Sunt vizati suspecti apropiati de premierul Benjamin Netanyahu. Politia israeliana suspecteaza…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a anuntat infiintarea unei comisii guvernamentale de ancheta in dosarul vanzarii de submarine germane catre Israel, transmite luni AFP. Sunt vizati suspecti apropiati de premierul Benjamin Netanyahu. Politia israeliana suspecteaza de coruptie mai multi oficiali…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat oficialilor israelieni, in timpul unei vizite oficiale efectuate in Israel saptamana aceasta, ca administratia Donald Trump a aprobat vanzarea de avioane stealth F-22 catre statul evreu, potrivit unui raport publicat vineri. Presedintele…