- Israelul pune in aplicare masurile cerute de Statele Unite privind cresterea livrarii de ajutoare umanitare catre Gaza, a declarat vineri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa o convorbire telefonica avuta cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, relateaza AFP.

- Administrația Biden a autorizat discret, in ultimele zile, transferul de bombe si avioane de lupta in valoare de miliarde de dolari catre Israel, chiar daca public isi exprima ingrijorarea cu privire la declanșarea anticipatei ofensive militare israeliene in orașul Rafah, care ar putea amenința viața…

- Calea aleasa de Joe Biden inseamna sfarșitul oricarei speranțe de pace in Gaza, crede filosoful francez Bernard-Henri Levy. Intr-un editorial din The Wall Street Journal, citat de Rador Radio Romania, acesta iși prezinta viziunea despre un „groaznic adevar”: „Haideți sa ne imaginam ca Israelul va…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca nu va trimite o delegatie la Washington, asa cum fusese planificat, dupa ce Statele Unite nu s-au opus prin veto unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU care cere incetarea imediata a focului in Fasia Gaza, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu l-a anuntat vineri pe secretarul de stat american ca Israelul intentioneaza sa lanseze o ofensiva la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, chiar daca Statele Unite nu o vor sustine.

- Fortele israeliene au lansat vineri noi lovituri aeriene mortale asupra Fasiei Gaza, la cateva ore dupa ce presedintele american Joe Biden a descris ca 'excesiv' raspunsul militar la atacul intreprins Hamas pe teritoriul israelian in ziua de 7 octombrie, transmite Reuters, conform AGERPRES.Israelul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat din nou ca nu este de acord cu inființarea unui stat palestinian, la cateva ore dupa o convorbire la telefon cu președintele american Joe Biden, in urma careia, liderul de la Casa Alba a spus ca Netanyahu ar putea totuși sa accepte ideea, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sambata ca i-a reiterat presedintelui american Joe Biden pozitia sa cu privire la "suveranitatea palestiniana", insistand asupra "pretentiei" de securitate, potrivit AFP.Cei doi lideri au vorbit la telefon vineri pentru prima data in aproape o luna.…