Israelul, pus la zid

- In emisiunea „Sa vorbim despre tine”, din 17 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a venit cu o analiza complexa la Criza mondiala provocata de razboiul dintre Israel și Hamas. Emil Cirjan producator general

- In cadrul emisiunii C News, politiciana franceza Nadine Morano l-a numit luni pe fostul atacant al echipei Real Madrid, Karim Benzema (35 de ani), "agent al propagandei Hamas", dupa ce francezul a adus un omagiu victimelor din Gaza, in contextul conflictului actual cu Israelul.Duminica, fostul internațional…

- Pentagonul a trimis ordine de „pregatire pentru desfasurare” catre aproximativ 2.000 de soldati americani, pentru a fi gata sa raspunda in razboiul dintre Israel si Hamas, au spus doi oficiali americani, conform publicațiilor citate, potrivit News.ro.Trupele respective sunt stationate in prezent atat…

- Armata israeliana a transmis luni ca 199 de persoane au fost capturate de miscarea islamista palestiniana Hamas in timpul atacului sangeros de la 7 octombrie, conform unui bilant actualizat, citat de AFP.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si de sase zile in razboi cu Israelul, a respins propunerea crearii unui coridor umanitar facuta de Egipt, pentru ca aceasta "ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria" si ar implica noi stramutari si cautari de locuri…

- Israelul afirma ca vizeaza Hamas ca raspuns la atacul acestuia din urma din weekend, soldat cu peste 1.200 de morti in Israel, si ca urmareste sa elimine complet grupul terorist. Numarul victimelor continua sa creasca din ce in ce mai mult, afirma Nebal Farsakh, purtator de cuvant al Semilunii Rosii…

- Un anunț important a fost facut de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida. Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom... The post Hamas a anunțat ca va executa public ostaticii daca Israelul va continua sa bombardeze Gaza appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…