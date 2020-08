Israelul oprește tranzitul bunurilor în fâșia Gaza ca răspuns la atacurile cu baloane incendiare Autoritațile israeliene au anunțat marți închiderea pe termen nedefinit a punctelor de tranzit a bunurilor dintre Israel și fâșia Gaza drept raspuns la atacurile cu baloane incendiare lansate din enclava palestiniana, urmând a fi permisa doar trecerea alimentelor, combustibilului și a ajutoarelor umanitare, relateaza AFP și Times of Israel.



Mai multe baloane incendiare au fost lansate în mod repetat din Gaza înspre Israel, provocând autoritațile israeliene sa lanseze atacuri aeriene împotriva Hamas, mișcarea islamista care conduce fâșia.



Israelul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

