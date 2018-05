Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian responsabil pentru serviciile de informatii, Yisrael Katz, a dezmintit miercuri incheierea unui armistitiu anuntat in Fasia Gaza de gruparile armate palestiniene, menit sa puna capat celei mai grave confruntari intre statul israelian si acestea din urma dupa razboiul din 2014,…

- Un vapor urmeaza sa plece marti din Fasia Gaza – cu scopul de a ”sparge blocada” israeliana impusa enclavei palestiniene de peste zece ani, a anuntat comitetul miscarii ”Marele mars al intoarcerii”, relateaza AFP conform News.ro . Palestinienii din Fasia Gaza, un teritoriu situat intre Israel, Egipt…

- Armata israeliana a confirmat bombardamentul, precizand ca a actiunea militara a fost efectuata ca reactie la plasarea unui dispozitiv exploziv in apropierea gardului de la frontiera intre Israel si Fasia Gaza. Dispozitivul a explodat in cursul dezamorsarii, fara sa se inregistreze victime. In…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor la Ierusalim, relateaza AFP conform News.ro .…

- Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita in varsta de opt luni. Nu este clar pentru moment la ce distanta se aflau bebelusul si familia sa fata de bariera de securitate.Cel putin 59 de palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri israeliene in zona de frontiera, unde mii de…

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…