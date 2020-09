Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria sa, Marea Sinagoga din Ierusalim nu va celebra Anul Nou Evreiesc, din cauza restrictiilor impuse pentru a combate transmiterea noului coronavirus, relateaza AFP. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat la inceputul acestei saptamani decretarea izolarii la nivel…

- Esplanada Moscheilor din Ierusalim, al treilea loc sfant al Islamului, va fi inchisa timp de trei saptamani in cadrul masurilor vizand combaterea raspandirii noului coronavirus, au informat miercuri autoritatile religioase care administreaza lacasurile sfinte musulmane din orasul vechi, relateaza…

- Festivalul de jazz de la Ierusalim s-a deschis marti sub indrumarea celebrului trompetist Avishai Cohen, sute de spectatori asistand la eveniment cu respectarea masurilor stricte impuse in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza agentia AFP. De la crearea festivalului, cu sase ani in urma, numerosi…

- Se asteapta ca Ronni Gamzu, noul coordonator national pentru pandemia de coronavirus, sa prezinte in cursul zilei noul plan pentru stavilirea raspandirii celui de-al doilea val care deocamdata nu a reusit sa fie controlat, desi o buna parte a populatiei respecta normele de distantare fizica si purtarea…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata seara la Ierusalim si Tel Aviv pentru a denunta coruptia si modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 si a consecintelor sale de catre guvernul israelian. Nemultumirea populara s-a intensificat in ultimele zile, pe fondul noilor restrictii impuse in contextul…

- Nemultumirea populara s-a intensificat in ultimele zile in Israel, pe fondul noilor restrictii impuse de autoritati din cauza noului val de COVID-19. Oamenii sunt nemultumiti deoarece pandemia a afectat economia. Protestatarii acuza Guvernul israelian ca este "deconectat" de la realitate, noteaza…

- Mii de oameni au demonstrat marți seara la Ierusalim împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de corupție în mai multe cazuri, cerându-i demisia, potrivit AFP.„Corupția lui Netanyahu ne îmbolnavește”, „Netanyahu, demisia”, se…

- Israelul, care in ultimele saptamani s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri de coronavirus, s-a gandit la toate scenariile si pregateste o strategie pentru a face fata unui posibil nou focar de COVID-19, relateaza luni EFE. „Cabinetul pentru coronavirus” a aprobat luni o propunere pentru…