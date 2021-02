​Israelul impune interdicţia de circulaţie pe timp de noapte pentru sărbătoarea Purim Israelul a decis sa impuna cu începere de joi o interdictie de circulatie pe timp de noapte cu ocazia sarbatorii religioase evreiesti Purim pentru a evita o crestere a contaminarilor cu noul coronavirus, noteaza AFP, citata de Agerpres. Interdictia de circulatie va fi impusa între orele 20.30 (18.30 GMT) si 05.00 (03.00 GMT) de joi pâna duminica dimineata, a indicat într-un comunicat comun biroul premierului si ministrului sanatatii. În aceste trei zile, adunarile cu mai mult de zece persoane într-un loc închis si cu peste 20 de persoane în exterior… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

