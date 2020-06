Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a aprobat miercuri, pentru a doua oara in acest an, folosirea tehnologiei serviciilor secrete pentru a monitoriza pacientii cu COVID-19, dupa ce aceasta a mai fost utilizata din martie si pana la inceputul acestei luni, relateaza agentia EFE.Masura ce are ca obiectiv stoparea…

- Guvernul uneia dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemida de COVID-19 incearca sa stimuleze cetațenii sa mearga in concedii. Acesta le ofera bonusuri de vacanța ce pot ajunge pana la 500 de euro. Autoritațile incearca sa revigoreze turismul dupa o perioada lunga in care țara a fost in stare…

- Guvernul israelian a anuntat duminica lansarea unei prime linii de productie pentru fabricarea a doua milioane de masti pentru a se pregati pentru un „al doilea val” de imbolnaviri cu noul coronavirus, relateaza AFP.

- Guvernul israelian a inceput efectuarea de teste pentru detectarea anticorpilor COVID-19 pe 100.000 de cetațeni, intr-una dintre cele mai mari astfel de campanii din lume. Autoritațile spun ca scopul campaniei este de a preveni apariția unui al doilea val al pandemiei de COVID-19 in aceasta țara, informeaza…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020. Potrivit unui comunicat al institutiei, remis vineri Agerpres, principalele beneficii ale introducerii…

- Primarul Moscovei Serghei Sobianin a extins interdictiile in capitala rusa pana la 1 mai pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat el sambata, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Masura, consolidata prin supravegherea politiei, era initial in vigoare pana duminica.Cele…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari. Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571…

- Guvernul spaniol a decis blocarea prețurilor pentru serviciile funerare la nivelul celor dinaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus, dupa ce a descoperit ca prețurile au explodat in urma deceselor provocate de COVID-19. Prețurile serviciilor funerare sunt blocate la nivelul celor din 14 martie, inainte…