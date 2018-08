Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anunțat joi ca suspenda temporar tranzitul navelor petroliere prin stramtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului din Orientul Mijlociu spre Europa, dupa ce doua nave au fost atacate de rebelii hutti, informeaza Reuters, potrivit…

- Arabia Saudita a anunțat joi ca suspenda temporar tranzitul navelor petroliere prin stramtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului din Orientul Mijlociu spre Europa, dupa ce doua nave au fost atacate de rebelii hutti, informeaza Reuters preluat…

- Israelul a atacat militiile siite din Siria sustinute de Iran, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, catalogand aceasta actiune ca pe un potential ajutor de a opri exodul refugiatilor musulmani catre Europa, informeaza Reuters.

- Israelul a atacat milițiile șiite din Siria susținute de Iran, a anunțat premierul Benjamin Netanyahu, catalogand aceasta acțiune ca pe un potențial ajutor de a opri exodul refugiaților musulmani catre Europa, informeaza Reuters.Oficialii israelieni au dezvaluit faptul ca, anterior, au fost…

- Israelul a atacat militiile siite sustinute de Iran in Siria, a afirmat joi premierul Benjamin Netanyahu, estimand ca astfel de actiuni ar putea contribui la stavilirea unui exod de refugiati sunniti din Siria catre Europa, relateaza agentia Reuters. Oficiali israelieni au dezvaluit anterior…

- Presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, a afirmat vineri ca securitatea in Orientul Mijlociu ar putea fi amenintata daca asupra Teheranului sunt exercitate si mai multe presiuni de catre dusmanii sai principali, Israel si Arabia Saudita, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Israelul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…

- Israelul a ordonat marti seara autoritatilor locale din Golan sa pregateasca adaposturile antiaeriene, deoarece a detectat "activitati neobisnuite ale fortelor iraniene din Siria". Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters.Citește…