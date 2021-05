Un veteran al Mossad, despre care media israeliene afirma ca este specializat in recrutarea de agenti impotriva Iranului si a Hezbollahului libanez, a fost numit luni la conducerea serviciului israelian de informatii externe, transmit Reuters si AFP. David Barnea, in varsta de 56 de ani, in prezent director adjunct al Mossad, ii va lua locul lui Joseph (Yossi) Cohen de la inceputul lunii iunie, a informat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, intr-un comunicat. 'Ar putea exista o situatie in care scopul nostru ultim - pentru a garanta ca ayatolahii (iranieni) nu pun capat existentei…