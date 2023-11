Stiri pe aceeasi tema

- Atac masiv cu rachete balistice și drone catre Israel: gruparea Houthi din Yemen revendica lovituraGruparea Houthi din Yemen, susținuta de Iran, a anuntat marți ca a lansat "un numar mare" de rachete balistice și drone catre Israel, care este implicat intr-un razboi impotriva organizatiei Hamas in…

- UPDATE Dupa ce FDI a declarat ca iși extinde operațiunile terestre in Fașie, palestinienii din Gaza au raportat ca forțele terestre ale IDF, inclusiv tancurile, opereaza in enclava. Exista rapoarte despre schimburi intense de focuri de arma intre soldați și barbați inarmați. Armata israeliana „isi va…

- Armata israeliana a transmis organizațiilor internaționale de știri Reuters și Agence France Presse ca nu poate garanta siguranța jurnaliștilor lor care isi desfasoara activitatea in Fașia Gaza, sub bombardamentele și asediul israeliene, de aproape trei saptamani, scrie Rador Radio Romania.Gaza,…

- Actualul lider al Hamas s-ar afla in catacombele teroriștilor de sub cel mai mare spital din Gaza care se afla in nordul Fașiei. Așa s-ar explica atacul israelian cu puternice lovituri ale artileriei, declanșat in zona, vineri seara.

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Armata israeliana a atacat in noaptea de joi spre vineri circa 100 de pozitii ale gruparii islamiste Hamas din Fasia Gaza si l-a ucis pe Muhammad Abu 'Odeh, un membru al fortelor navale ale gruparii despre care se spune ca a participat la agresiunea brutala de pe teritoriul israelian

- Armata israeliana a difuzat miercuri imagini filmate din aer despre care spune ca dovedesc ca o racheta palestiniana ratacita a fost responsabila pentru explozia mortala de la un spital din Fasia Gaza, in care ar fi fost ucise sute de persoane.

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.La…