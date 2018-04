Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat vineri seara ca a doborat deasupra teritoriului sau o drona iraniana cu explozivi, informeaza Reuters.Israelul a comis o "eroare istorica" efectuand pe 9 aprilie un raid contra unei baze aeriene militare in Siria, ceea ce pune statul evreu in "lupta directa" cu Iranul, a…

- Acordul de tranzitie cu Uniunea Europeana va oferi mai multa certitudine companiilor si cetatenilor, a declarat, luni, un purtator de cuvant al premierului britanic, Theresa May, adaugand ca atat Marea Britanie, cat si UE, sunt optimiste in privinta acordului de Brexit, in ansamblu., potrivit Rador,…

- Un grup de persoane au navalit in consulatul german din insula greceasca Creta vineri, pentru a protesta fata de ofensiva militara turca din enclava siriana Afrin (nord), au indicat oficiali ai politiei, relateaza Reuters. Potrivit agentiei de presa, nu este clar deocamdata de ce au fost vizate interesele…

- Membrii democrati din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca vor continua ancheta privind ingerintele Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, in pofida deciziei republicanilor de a pune capat investigatiei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Rebelii sirieni din Ghouta de Est vor apara teritoriul si nu au loc negocieri privind o retragere care a fost propusa de Rusia, a declarat un purtator de cuvant al armatei pentru unul dintre principalele grupuri de rebeli din Ghouta, relateaza Reuters. 'Nu exista negocieri cu privire…

- Armata israeliana a anuntat ca drona iraniana pe care a doborat-o in weekend era un model copiat dupa o drona americana invizibila (stealth) interceptata de Iran cu sase ani in urma, relateaza luni postul CNN. Potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricus,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat sambata un avion de lupta israelian, a anuntat armata. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria si a lovit o tinta iraniana din Siria, transmite Reuters. Acesta este unul dintre cele mai grave incidente in care sunt implicate…