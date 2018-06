Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au exprimat preocupare privind semnarea unui acord intre Israel si Rusia care prevede retragerea trupelor iraniene si militantilor miscarii siite Hezbollah din sudul Siriei, afirma surse citate de cotidianul arab Asharq Al-Awsat și preluate de presa israeliana, noteaza Mediafax.

- Doar trupele guvernului sirian trebuie sa fie prezente la frontiera de sud a Siriei, care se invecineaza cu Iordania si Israel, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Reuters si RIA Novosti. Insurgentii sirieni stapanesc teritorii in aceasta zona si atacuri aeriene…

- Statele Unite au avertizat Damascul in legatura cu o actiune "ferma" in cazul incalcarii regimului de incetare a focului, dupa ce avioane militare siriene au lansat manifeste deasupra unei provincii din sudul Siriei prin care grupurile rebele erau avertizate in legatura cu o ofensiva militara iminenta,…

- Uniunea Europeana se declara ingrijorata de atacurile recente care au vizat pozitiile militare israeliene din zona Platoului Golan, atribuite Iranului, la care Israelul a raspuns cu actiuni militare in Siria, si indeamna partile implicate sa evite escaladarea crizei, informeaza

- Israelul a informat Rusia înainte sa efectueze atacuri care au vizat obiective militare din Siria, ca raspuns la atacul cu racheta îndreptat asupra teritoriului Israelian, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Fortelor de Aparare din Israel, Jonathan Cornicus, relateaza site-ul…

- Armata israeliana a atacat o instalatie a artileriei siriene dupa ce un obuz a cazut in zona Platoului Golan cucerita de la Siria in urma cu peste 50 de ani, relateaza luni agentia DPA. ''Fortele de aparare israeliene (IDF) au vizat o piesa de artilerie in zona dinspre care a provenit…

- Israelul si Turcia si-au exprimat sprijinul sambata pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat 'ferm', atragand atentia asupra "consecintelor regionale", relateaza AFP si Reuters. Israelul a justificat atacurile occidentale…