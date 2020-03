Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale din spitalele galațene care primesc bolnavi de coronavirus vor fi cazate la hotel pe cheltuiala autoritaților locale. Asta la solicitarea medicilor și a asistentelor care nu vor sa mearga acasa la finalul turei, pentru a nu risca sa-și imbolnaveasca familia, anunța MEDIAFAX.Conducerea…

- Cercetatori israelieni au dezvoltat un model matematic vizand repornirea economiei nationale dupa criza legata de coronavirus, a anuntat marti Institutul de Stiinta Weizmann (WIS) din centrul Israelului, relateaza marti agentia Xinhua. Modelul se bazeaza pe o inchidere intermitenta a activitatilor sociale…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din judetul Suceava a murit astazi la sectia de terapie intensiva a Spitalul de Boli Infectioase din Cluj Napoca. Barbatul a luat contact cu o persoana care a revenit din Austria In data de 25 martie 2020 i s-au s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care […]

- Spitalul Judetean din Suceava va trata pacienti infectati cu noul tip de coronavirus dupa ce va fi dezinfectat, a declarat luni, pentru AGERPRES, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru."Va urma o dezinfectie la nivelul intregului spital, iar in 48 de ore dupa ce vom reactiva…

- In aceasta dimineata a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19, anunta autoritatile intr-un comunicat oficial. "Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul judetean Suceava, cu afectiuni asociate cronice (…

- Numarul sucevenilor confirmați cu infecție cu coronavirus s-a dublat intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost confirmate nu mai puțin de 10 noi cazuri, dintre care patru medici și o asistenta medicala de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Medicii sunt doi de ...

- Astazi dupa-amiaza, la Buzau a fost confirmat al doilea caz de coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, aflat in carantina in hotelul situat pe strada Transilvaniei, acolo unde mai sunt in izolare peste 40 de persoane. Rezultatul pozitiv de COVID-19 a sosit de la Institutul „Matei…

- Femeia din Suceava suspecta de infectie cu coronavirus a fost internata vineri seara la Spitalul de Boli Infectioase Sf. Parascheva din Iasi, a declarat managerul institutiei, Carmen Dorobat, transmite agerpres.ro. Potrivit sursei citate, femeia este cazata intr un salon amenajat special si i se iau…