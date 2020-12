Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile israeliene au anuntat joi al treilea lockdown in mai putin de doua saptamani pentru a stopa o cresterea infectiilor cu noul coronavirus, la cateva zile dupa lansarea campaniei de vaccinare la nivel national, scrie AFP.

- Israelul este a prima țara care instaureaza lockdown dupa ce a confirmat patru cazuri cu noua tulpina de coronavirus identificata in Marea Britanie. La doar cateva zile dupa ce au inceput campania de vaccinare la nivel național, autoritatile israeliene au anuntat joi al treilea lockdown dupa ce in urma…

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…

- Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina, in Transcarpatia, regiune care se invecineaza cu țara noastra la nord. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Totuși, iar in regiune ar fi fost inregistrate mai multe astfel de cazuri. Specialiștii…

- Autoritațile din Australia au anunțat, luni, ca au fost detectate doua cazuri de infectare cu noua tulpina a COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat, duminica, sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate…

- Israelul a anuntat duminica interdictia pentru cetatenii straini din Regatul Unit, Danemarca si Africa de Sud de a intra pe teritoriul sau dupa ce o noua tulpina a coronavirusului a fost detectata in cele trei tari, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Autoritatile israeliene au mai anuntat reguli stricte…

- Noua tulpina de coronavirus a fost identificata in Marea Britanie in septembrie și se raspindește deja in intreaga lume. Acest lucru a fost anunțat duminica de expertul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) Maria van Kerkhove intr-un interviu acordat BBC, relateaza tass.ru. {{489793}}„Marea Britanie…

- Autoritațile din Polonia au descoperit recent primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor. Au fost descoperite opt nurci infectate cu coronavirus la o ferma din nordul țarii. Conform Universitații de Medicina din Gdansk pana acum nu a fost depistat niciun caz de infecție cu noul coronavirus la…