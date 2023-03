Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii sindicaliști furioși din cauza deciziei președintelui Emmanuel Macron de a crește varsta de pensionare in Franța, fara un vot final in parlament, au blocat intrarea in muzeul Luvru din Paris, frustrand mulțimea de vizitatori, potrivit Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a demis, duminica, pe ministrul Apararii, Yoav Galant, care a cerut, in urma cu o zi, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara, potrivit Reuters . Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, ceruse sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma…

- Israelienii care se opun planurilor guvernului de a reforma sistemul de justitie participa la mitinguri de amploare in intreaga tara, pentru a douasprezecea saptamana consecutiv, informeaza Rador.In saptamana urmatoare se preconizeaza ca guvernul premierului Benjamin Netanyahu va intreprinde noi…

- Parlamentul israelian a adoptat joi o lege care limiteaza modalitatile prin care un prim-ministru in exercitiu poate fi declarat inapt pentru functie, un text ce face parte dintr-un pachet de legi pe care guvernul ultraconservator le are in vedere pentru o controversata revizuire a sistemului judiciar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca violenta si anarhia nu vor fi tolerate, dupa ce protestele in masa impotriva controversatelor reforme judiciare ale guvernului sau au intrat in a 11-a saptamana, relateaza duminica dpa, citata de Agerpres . „Nu vom accepta anarhia”, a subliniat premierul…

- „Dreptul la protest nu este dreptul la anarhie”, a avertizat premierul israelian Benjamin Netanyahu. El i-a calificat drept „infractori” pe manifestantii care au blocat miercuri sosele tarii in cadrul protestelor antiguvernamentale declansate in urma reformei judiciare anuntate de noul sau executiv, intr-un…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat asupra cresterii violentei si a amenintarilor cu moartea, in contextul in care protestele continua impotriva reformelor judiciare planificate de guvernul sau, relateaza DPA. Netanyahu a criticat ”valul tot mai mare de incitare zilnica, ce depaseste…

- Manifestații au avut loc in 20 de orașe din Israel, iar protestatarii au denunțat inclusiv propunerea de extindere a așezarilor in Cisiordania, relateaza The Guardian. Mii de israelieni s-au adunat la Tel Aviv pentru a cincea saptamana consecutiv pentru a demonstra impotriva reformelor controversate…