- Cel putin 256 de persoane au murit in Fasia Gaza in atacuri israeliene in urma ofensivei lansate de organizatia extremista palestiniana Hamas asupra Israelului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de DPA.Printre morti se numara 20 de minori, a spus ministerul, adaugand ca 1.788 de…

- Lupte violente in care sunt implicate forțe israeliene și membri Hamas au loc duminica. De asemenea, Israelul a lovit o zona din Liban de unde s-a tras spre un obiectiv militar israelian. Sute de persoane au fost ucise in timpul confruntarilor.

- Momentul in care avioanele israeliene au lovit Palestine Tower a fost surprins in direct la postul de televiziune Al Jazeera, in timp ce reporterul Youma Al Sayed transmitea evenimentele din Orientul Mijlociu.

- Ministrul israelian al Energiei, Israel Katz, a semnat un ordin care obliga compania de electricitate a țarii sa nu mai furnizeaza energie electrica in Fașia Gaza, potrivit Sky News.„Am semnat ordinul prin care am instruit compania de electricitate sa opreasca furnizarea de electricitate catre Fașia…

- Un reporter al televiziunii Al Jazeera transmitea in direct in momentul in care Turnul Palestinei, o cladire de 14 etaje, care gazduiește numeroase instituții media din Fașia Gaza și care ar fi fost folosita de Hamas pentru depozitarea armelor și planificarea operațiunilor a fost lovita de forțele aeriene…

- Ca raspuns la atacurile lansate de militantii palestinieni in orasele din sudul si centrul tarii, Israel a demarat operatiunea Sabia de Otel, o operatiune militara de retaliere. In numai cateva ore, contraatacul israelian a provocat sute de morti si mii de raniti in Fasia Gaza. Ca raspuns la atacurile…

- Trupele israeliene s-au angajat in lupte la sol "in mai multe locuri in jurul Fasiei Gaza" impotriva combatantilor ce s-au infiltrat "cu ajutorul unor parapante" pe mare si pe uscat, potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment, suntem…

- Palestinienii au participat duminica (24 septembrie) la funeraliile a doi palestinieni uciși de forțele israeliene, printre care un luptator al gruparii islamiste Hamas, in timpul unui raid intr-o tabara de refugiați din Cisiordania ocupata. Forțele israeliene au efectuat un raid in tabara Nur Shams,…