- O mașina de poliție a fost distrusa cu ciocanul de un barbat. Autospeciala Dacia Duster aparținea Postului de Poliție Maureni din județul Caraș-Severin. „Nu suport poliția”, a motivat barbatul. In urma cu cateva ore, un BMW al poliției a fost facut praf intr-un accident.Poliția acuza factorul politic„Acestea…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB, fost KGB) din Rusia a raportat miercuri arestarea unui cetatean ruso-ucrainean acuzat de pregatirea unui act de sabotaj impotriva unei instalatii energetice din peninsula ucraineana anexata Crimeea, transmite EFE, citata de Agerpres. „FSB a dejucat, in orasul Kerci…

- Suspectul de 21 de ani arestat pentru cea mai mare scurgere de informații de la Pentagon a fost inculpat oficial pentru extragerea, deținerea și dezvaluirea de informații clasificate, fara a fi avut dreptul de a face asta. El a ajuns in urma cu puțin timp in fața unei instanțe federale din Boston.

- Al doilea sezon al serialului HBO „House of the Dragon", derivat din „Game of Thrones", va avea opt episoade, cu doua mai putin fata de primul, lansat in august 2022, potrivit Deadline. In timp ce planul HBO a fost initial sa ofere fanilor „un nou arc de 10 episoade", Deadline scrie ca au fost facute…

- Fostul premier israelian Golda Meir, care a murit in urma cu 45 de ani, ar fi "complet ingrozita" de politica actuala din statul evreu, a declarat intr-un interviu acordat AFP actrita britanica Helen Mirren, care interpreteaza rolul "doamnei de fier a Israelului" intr-un film prezentat in premiera…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Florești, este banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Acesta ar fi sustras din curțile a doua imobile din localitatea Florești, doua unelte electrice și o bicicleta, cauzand un prejudiciu estimat la suma de 2.000 de euro.La…

- Misiune de salvare contra-cronometru pe un lac din Ramnicu Valcea. Pompierii au reușit sa scoata din apele inghețate doi adolescenți de 14 și 16 ani Gheața s-a spart sub unul dintre ei, iar al doilea a sarit sa-l salveze. Ca sa ajunga la cei doi copii, pompierii au fost nevoiți sa sparga, la randul…