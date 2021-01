Stiri pe aceeasi tema

- De la sfarșitul lunii decembrie la noi in țara se deruleaza campania de vaccinare impotriva coronavirusului, unde pana in prezent a fost folosit vaccinul dezvoltat de Pfizer/BioNTech. Pana in acest moment, nu s-a aflat cu certitudine perioada in care devin imune la virusul Sars-CoV-2 persoanele care…

- In București nu mai sunt locuri pentru vaccinare. Vineri, in prima zi a etapei a doua, aproape 200.000 de romani s-au inscris chiar in prima zi a campaniei. Toate locurile rezervate bucureștenilor s-au epuizat in doar cateva ore, iar un loc liber va fi disponibil abia peste 20 de zile. UPDATE Nici in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 12 ianuarie 2021, prima conferința de presa din acest an. In debutul discuției cu jurnaliștii, șeful statului a transmis ca in 2021 sunt doua direcții majore pentru Romania, succesul campaniei de vaccinare și relansarea economiei. Iata primele…

- In aceasta dupa amiaza, IPS Calinic a postat un mesaj istoric pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, in care pledeaza fara echivoc pentru vaccinare: “Se pune intrebarea, daca ma voi vaccina? Desigur, dupa ce vor fi vaccinați toți cei din prima și a doua urgența. De ce trebuie…

- Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala, fiind vorba despre cei care nu lucreaza in sistemul medical sau in domenii esențiale și nu sunt in categorii de risc, va incepe abia in luna aprilie, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare…

- Jurnalistul Mircea Badea a izbucnit din cauza campaniei pro vaccinare. Acesta spune ca deocamdata Romania nu a inceput campaia de vaccinare in masa, astfel ca orice discuție pe subiect e momentan inutila. „Eu vreau sa va spun ca astazi m-am vaccinat. Nu ma doare gura sa spun ca m-am vaccinat...…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca succesul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 va depinde intr-o foarte mare masura de modul in care autoritatile vor comunica. El a declarat, la inceputul sedintei de guvern, ca miercuri a avut activitati de pregatire si derulare a campaniei de…