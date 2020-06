Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca din 15 iunie se vor putea deschide mall-urile, daca se confirma trendul descrescator al cazurilor de coronavirus, aceasta masura de relaxare fiind importanta pentru economie. “In ceea ce priveste masurile de relaxare, noi nu am inchis niciodata toata economia.…

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 530 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus si ca numarul deceselor a scazut pana la nivelul inregistrat la jumatatea lunii martie.In ultimele 24 de ore, in Spania au fost inregistrate 102 decese…

- Rusia a inregistrat un nou record de cazuri la 24 de ore și a ajuns la un total de peste 220 de mii de infectari, ceea ce inseamna ca ocupa locul 3 in lume, cu cele mai multe contaminari dupa Statele Unite și Spania.

- 59 dintre respondentii sondajului de opinie realizat de cotidianul ZIUA de Constanta considera ca exista un risc mai mare de infectare odata cu ridicarea restrictiilor de circulatie in Romania. Doar 41 din cei aproape 600 de oameni care au raspuns la intrebare sunt increzatori in relaxarea masurilor.O…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate pana joi, 7 mai, 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate și alte 876 au decedat. Județul cu cele mai multe cazuri raportate este Suceava,…

- "Cred ca se observa foarte ușor ca am ajuns la diferențe foarte mari fața de alte state. In Romania avem aproximativ 600 de bolnavi la un milion de romani. Nu ar fi pacat sa dam cu piciorul la aceste rezultate obținute greu? Sunt foarte conștient ca oamenilor le-a fost greu sa stea acasa, sa iși…

- In Romania au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, potrivit ultimelor cifre oficiale anunțate de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit repartizarii numarului de cazuri pe județe, cele mai multe raman in Suceava, unde infectarile cresc.

- Peste 3.600 de infectari noi cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Germania. Potrivit Reuters, cazurile confirmate in Germania au crescut cu 3.609 in ultima zi și ai ajuns la 137.439. Date...