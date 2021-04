Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu afacut sâmbata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai mari ciocniri din ultimii ani în Orașul Sfânt între evreii de extrema dreapta, palestinieni și forțele de ordine, potrivit AFP."Vrem mai presus de toate sa respectam…

- Politia israeliana a arestat vineri peste 50 de persoane, în urma unor ciocniri, în nopatea de joi spre vineri, între forte de ordine si manifestanti la Ierusalim - în toiul Ramadanului -, soldate potrivit unor medici palestinieni cu peste 100 de raniti, relateaza Reuters.Politisti…

- Oamenii au fost observați fugind de poliția, care a folosit grenade asomatoare impotriva mulțimii. Potrivit presei, zeci de palestinieni au fost raniți, iar unii au fost arestați. Dezordinile au fost provocate de marșul grupului evreiesc de dreapta care a coincis cu serviciile de Ramadan desfașurate…

- Pe 31 martie, o femeie de 65 de ani, din Pitești, s-a prezentat la sediul Secției de Poliție Rurala Albota, unde a predat o suma de bani, despre care a relatat ca a gasit-o in apropierea sediului Primariei Albota. Din primele verificari, s-a stabilit ca femeia a gasit suma de bani, de peste 5.000 de…

- Politia federala americana FBI a difuzat marti noi imagini ale unui barbat suspectat ca ar fi plasat bombe artizanale la Washington in 5 ianuarie, in ajunul asaltului impotriva Capitoliului, cu speranta ca va primi informatii care sa permita identificarea acestuia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Un dispozitiv exploziv s-a declansat miercuri in apropierea unui centru de testare la COVID-19 din localitatea Bovenkarpsel, situata la nord de Amsterdam, a anuntat politia locala, adaugand ca nu exista raniti, transmit AFP si Reuters. ”In apropierea unui centru de depistare (a COVID-19) din cadrul…

- Locuitorii din Ierusalim au trait joi rara experienta de a-si vedea locurile sfinte acoperite de zapada, pe Domul Stancii si pe Zidul de Vest asternandu-se un strat alb in urma unei furtuni de zapada din cursul noptii, relateaza Reuters. Inainte de rasarit, copiii s-au grabit sa se bata cu bulgari de…