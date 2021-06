Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul israelian va supune la vot duminica componenta si programul noului guvern, ultima etapa inainte de instalarea la putere a coalitiei care ii va succeda executivului condus de Benjamin Netanyahu, transmit marti Reuters, AFP si dpa. ''Dezbaterea si votul asupra noului guvern se vor desfasura…

- Sesiunea de vot din parlamentul israelian (Knesset) pentru aprobarea noului guvern de coalitie care ar urma sa ia locul executivului condus de premierul Benjamin Netanyahu se va desfasura intr-o saptamana, a declarat presedintele legislativului, Yariv Levin, fara a preciza o data exacta, potrivit…

- Dupa doi ani de incertitudini, o noua coaliție de guvernamânt a fost formata și este pregatita sa-l înlocuiasca pe premierul Benjamin Netanyahu. Liderul opoziției Yair Lapid i-a informat oficial pe președintele Reuven Rivlin și pe președintele Knessetului, Yariv Levin, miercuri seara ca…

- Liderul opozitiei din Israel, Yair Lapid, s-a apropiat miercuri de debarcarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu si de formarea unui nou guvern dupa ce a fost de acord cu conditiile puse de mai multe partide, inclusiv unul condus de ministrul apararii, Benny Gantz, a anuntat un purtator de cuvant,…

- Cu doua zile înainte de termenul limita pentru formarea unui guvern, liderul opoziției israeliene Yair Lapid a declarat luni ca exista înca „multe obstacole” în calea înființarii unei coaliții care l-ar putea împinge și mai mult în afara deciziei politice…

- Liderul partidului israelian de extrema-dreapta Yamina, Naftali Bennett, si-a anuntat, duminica, sustinerea in favoarea unui ''guvern al schimbarii'' in Israel pentru a-l inlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, o miscare ce ar putea insemna sfarsitul celui mai lung mandat de prim-ministru din istoria…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…

- Președintele Israelului l-a mandatat pe premierul în exercițiu Benjamin Netanyahu cu dificila sarcina de a încerca sa formeze un nou guvern în urma alegerilor parlamentare care au dus la un rezultat extrem de scindat, relateaza Politico.În anunțul sau președintele Reuven…