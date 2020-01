Israel: Până la sfârşitul anului 2020, Iranul va avea suficient uraniu îmbogăţit pentru a fabrica o bombă Potrivit estimarilor autoritatilor israeliene, Iranul imbogateste cu o rata de 4% intre 100 si 180 de kilograme de uraniu pe luna. Daca va mentine acest ritm, Teheranul va putea sa aiba pana la sfarsitul anului aproape 25 de kilograme de uraniu inalt imbogatit, pragul necesar pentru fabricarea unei bombe nucleare.



Iranienii ar avea nevoie de peste sase luni pentru a ajunge la acest nivel si vor mai avea nevoie de inca aproximativ doi ani pentru a dezvolta rachete capabile sa lanseze o posibila bomba, potrivit unor informatii ale mass-media israeliene care citeaza raportul pe 2020… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

