Premierul israelian Benjamin Netanyahu, acuzat pentru corupție in trei cazuri, a primit o șansa de a-și prelungi ambițiile politice, dupa ce presedintele Reuven Rivlin l-a mandatat sa formeze un nou guvern in urma alegerilor legislative de la 23 martie incheiate fara un caștigator clar. „Am luat decizia pe baza recomandarilor partidelor, care indica faptul ca […] The post Israel: Netanyahu și-a restartat cariera politica first appeared on Ziarul National .