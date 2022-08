Guvernul israelian a decis duminica sa mentina in vigoare blocarea partiala a fondurilor datorate Autoritatii Palestiniene pe care o acuza ca sprijina financiar familiile palestiniene ale autorilor unor atacurilor anti-israeliene, scrie AFP. Un responsabil israelian a declarat pentru AFP, sub protectia anonimatului, ca ministrii au luat aceasta decizia dupa o reuniune a cabinetului de securitate. Israelul colecteaza 190 de milioane de dolari (aproximativ 185 de milioane de euro) in fiecare luna din taxe vamale percepute pe marfurile destinate pietelor palestiniene care tranziteaza prin porturile…