- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz au avut marti o intalnire in incercarea de a ajunge la un acord asupra formarii unui guvern de uniune nationala, in conditiile in care termenul limita fixat de presedintele Israelului se apropie, informeaza dpa. Ambele parti…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, le-a acordat 48 de ore in plus premierului Benjamin Netanyahu si fostului sau adversar Benny Gantz pentru a forma un guvern de "uniune nationala", a anuntat seful statului in cursul noptii de luni spre marti, scrie AFP. La scurt timp dupa expirarea mandatului…

- Mandatul fostului opozant israelian Benny Gantz pentru a forma un guvern a expirat in cursul noptii de luni spre marti, in timp ce negocieri cu premierul Benjamin Netanyahu aveau loc la Ierusalim pentru a incerca sa alcatuiasca un guvern "de uniune nationala si de urgenta" in plina criza a coronavirsului,…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus, Vladimir Putin, au convenit vineri printr-un apel telefonic despre importanța stabilizarii pieței globale de energie, care trece printr-o perioada de încetinire economica cauzata de națiuni care aleg sa-și închida temporar afacerile…

- Principalul rival al premierului israelian Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, a fost ales joi presedinte al Parlamentului Israelului, intr-o manevra surpriza care ar putea semnala formarea unui guvern de unitate nationala condus de Netanyahu, transmite Reuters, potrivit news.ro.Cu sprijinul…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a desemnat din nou, luni dupa-amiaza, pe Benjamin Gantz, liderul aliantei Albastru & Alb (centru), pentru postul de prim-ministru al Israelului.Presedintele Reuven Rivlin a îndemnat toate partidele politice sa îl ajute pe Benny Gantz, liderul…

- Cancelaria premierului israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca acesta nu este contaminat cu coronavirus, transmite Reuters. Inainte de confirmarea rezultatului, duminica se comunicase oficial ca Netanyahu a fost testat preventiv, fara a prezenta simptome de COVID-19. Netanyahu, in varsta de 70 de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa isi prezinte planul de pace pentru Orientul Mijlociu, pregatit timp de trei ani, anunta dpa si Reuters. Trump ii va primi separat la Casa Alba, luni, pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, seful partidului de dreapta Likud, si pe fostul comandant…