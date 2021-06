Stiri pe aceeasi tema

- Israel este prima tara din lume care a ridicat toate restricțiile legate de coronavirus. Din 1 iunie, dovada vaccinarii nu mai este necesara pentru a intra in diferite locații. Maștile se mai poarta in interior, cel puțin in urmatoarele doua saptamani. Ministerul Israelian al Sanatații confirma…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va confirma luni relaxarea restrictiilor legate de pandemia cauzata de coronavirus, pe baza imbunatatirii situatiei sanitare, au anuntat duminica serviciile sale, noteaza AFP. Liderul conservator va face publica a treia etapa a foii sale de parcurs pentru iesirea din…

- Guvernatorul statului american Florida a ridicat luni, cu efect imediat, toate restrictiile asociate pandemiei de COVID-19, justificandu-si decizia prin eficacitatea si disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate impotriva acestei maladii, informeaza AFP. Ron DeSantis a promulgat o lege care…

- Brazilia a depasit pragul de 4.000 de decese zilnice legate de COVID-19, la putin peste doua saptamani dupa ce s-au inregistrat pentru prima oara peste 3.000 de noi decese zilnice legate de COVID-19, informeaza dpa și Agerpres. Datele furnizate marti de Ministerul brazilian al Sanatatii arata ca 4.195…

- Bulgaria a luat joi decizia controversata de a relaxa restrictiile legate de pandemia de coronavirus, cu trei zile inainte de alegerile legislative si intr-un moment in care mortalitatea este la cel mai ridicat nivel, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Ne aflam cu siguranta in varful celui…

- Italia a decis sa prelungeasca restrictiile pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19, printre care închiderea restaurantelor, magazinelor si muzeelor pâna la 30 aprilie, potrivit unui decret semnat miercuri seara de premierul Mario Draghi, transmit AFP și Agerpres. Noul…