Israel: Benny Gantz anunţă că va fi ministru al apărării Fostul rival in alegeri al premierul israelian Benjamin Netanyahu si fost sef al armatei israeliene, Benny Gantz, va fi ministru al apararii pentru prima jumatate a mandatului guvernului de uniune nationala si de urgenta, a anuntat el marti seara, scrie AFP. Dupa 16 luni de criza politica si trei alegeri care nu au reusit sa-i departajeze pe cei doi, Netanyahu si Gantz au semnat luni un acord pentru formarea unui guvern de uniune nationala, iar peste trei ani va fi organizate alegeri parlamentare. Acordul prevede un guvern cu 32 de ministere pentru primele sase luni, pentru a infrunta criza coronavirusului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

