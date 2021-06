Israel: Acordul de coaliţie, semnat între cele opt partide înaintea inaugurării guvernului Coalitia alcatuita din opt partide ce urmeaza sa formeze un nou guvern in Israel a semnat acordurile de coalitie, au anuntat partenerii vineri, relateaza DPA. Acest lucru deschide calea pentru inaugurarea noului guvern duminica. Viitorul guvern este o coalitie fragila din opt partide din intregul spectru politic, inclusiv un partid arab. Prim-ministrul desemnat este Naftali Bennett din partidul pro-colonisti Yamina. "Semnarea acestor acorduri incheie doi ani si jumatate de criza politica", a declarat Bennett. "Guvernul va actiona ca o uniune pentru tot publicul israelian - religios, laic, ultraortodox,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

