Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat calendarul inspecțiilor pentru Definitivat 2024. Prima inspecție de specialitate va avea loc pana la 9 februarie, iar a doua inspecție de specialitate pana la 31 mai. Profesorii care urmeaza sa-și susțina Definitivatul in 2024 au putut sa se inscrie pana la data de 13 octombrie a.c.. Proba scrisa este programata pe 24 iulie, anul viitor. Deja Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat și lista cu dosarele respinse pentru Definitivat 2024. Examenul national de Definitivare in invatamant se imparte in doua etape. Etapa I, eliminatorie, se…