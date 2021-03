Islanda permite intrarea gratuită a turiștilor care au fost vaccinați împotriva COVID-19 Turiștii care sint vaccinați integral impotriva COVID-19 vor fi scutiți de masurile restrictive. Autoritațile islandeze au decis sa permita intrarea libera in țara pentru toți cetațenii straini și nu numai din țarile UE care s-au vaccinat impotriva coronavirusului cu un preparat licențiat in UE. Despre acest lucru a anunțat marți, 16 martie, serviciul de presa al Ministerului Sanatații, relatea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

