Islanda: O regiune vulcanică latentă în ultimii 800 de ani dă semne de trezire Vulcanologii islandezi, in alerta de saptamana trecuta, incearca sa descifreze misterele din spatele unei activitati seismice neobisnuite din apropiere de Reykjavik, in regiunea unei peninsule vulcanice in stare latenta de aproape opt secole, relateaza miercuri AFP.



Forma sa conica, usor nelinistitoare, este prima forma de relief pe care turistii o observa la sosirea pe aeroportul din Islanda. La 25 de kilometri de capitala, micul munte vulcanic Keilir si imprejurimile sale sunt analizate de cateva zile pentru a se afla daca lava erupe - sau nu. O ipoteza considerata foarte probabila… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

