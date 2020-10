Islanda înăsprește restricțiile din cauza creșterii numărului de infectări Islanda va introduce, incepand de luni, 5 octombrie 2020, mai multe restrictii asociate COVID-19, ca raspuns la o crestere a numarului de cazuri de infectare. Printre masurile ce vor fi luate se numara limitarea adunarilor publice si inchiderea barurilor. Intalnirile in spații publice vor fi limitate la maximum douazeci de persoane, exceptate fiind inmormantarile si spatiile din universitati, in timp ce barurile, cluburile de noapte si salile de sport vor fi inchise, a anuntat guvernul de la Reykjavik intr-un comunicat emis sambata seara. Scolile si gradinitele vor ramane deschise. Ministrul Sanatatii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

